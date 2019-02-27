За выбор территории для благоустройства в Саратове проголосовали 18,2 тыс. человек

СЕГОДНЯ 16:22 2019-02-27T16:22:59+03:00

Каждый может выбрать одно или несколько мест по выбору

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В Саратове сегодня, 27 февраля, проходит день голосования за общественную территорию, которая будет благоустроена в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

- На счетных участках уже проголосовали 18,2 тыс. саратовцев старше 14 лет, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Каждый может выбрать одну или несколько территорий по выбору. Голосование продлится до 20:00. С адресами участков, на которых можно отдать свой голос можно ознакомиться здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU