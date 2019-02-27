Елена Щербакова не обжаловала приговор, потому что находится в больнице

СЕГОДНЯ 16:20 2019-02-27T16:26:56+03:00

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Сегодня, 27 февраля, приговор в отношении экс-главы Балашовского района Елены Щербаковой вступил в законную силу.

Суд над ней состоялся еще 13 февраля. Чиновницу признали виновной в превышении должностных полномочий. Она дважды незаконно выплачивала премии главе районной администрации Москалеву — на 80 и 350 тыс. рублей. Это произошло в 2015 и 2016 годах, когда она была главой Балашовского района.

Последние годы Щербакова занимала должность министра внутренней политики и общественных отношений. После решения суда, 18 февраля, она сложила свои полномочия.

Елена Щербакова приговорена к двум года условного срока и штрафу в 200 тыс. рублей. Кроме этого, два года ей нельзя будет занимать руководящие должности.

Напомним, адвокат бывшей районной главы Таймураз Тотиков сообщал: решение об обжаловании приговора будет принято только после его консультации с самой Еленой Щербаковой.

Тотиков сообщил корреспонденту «КП-Саратов», что сейчас Щербакова находится в больнице. Причиной стало сильное нервное потрясение. Как пояснил адвокат, его подзащитной не до обжалования приговора. Накануне суда, 7 февраля, у Щербаковой умер отец.

ИСТОЧНИК KP.RU