Работница почты, на которую напал грабитель, не пострадала
Женщина сберегла деньги населения
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Работница почты в селе Верхняя Чернавка Вольского района не пострадала в результате нападения грабителя.
- Отделение почтовой связи работает в штатном режиме. Филиал оказывает содействие правоохранителям в расследовании, — сообщили «КП-Саратов» в УФПС Саратовской области.
Напомним, вчера, 26 февраля, мужчина в отделении почты угрожал ножом односельчанке и требовал у нее деньги. Женщина после этого пошла в полицию.
Стоит отметить, что средства почты благодаря действиям работницы в порядке, все обязательства перед населением были выполнены.
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ИСТОЧНИК KP.RU