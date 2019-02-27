Поезд с трофейной техникой террористов в Саратове встретят песнями и плясками
В Саратов в Международный женский день, 8 марта, прибудет поезд военной-исторической акции «Сирийский перелом». На выставке продемонстрируют технику, изъятую у террористов, порядка 500 образцов.
- Уникальными экспонатами являются бронированный штурмовой автомобиль, тоннельная машина и автомобиль смертника. Также представят огнестрельное оружие и экипировки террористов, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.
Поезд прибудет в город в 10:25. Его встретят с концертом творческих коллективов и ансамблей.
Стоит отметить, что свой путь он начал 23 февраля из Москвы. Маршрут пролегает через 61 город и более 28 тыс. км. Завершится акция в мае.
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ИСТОЧНИК KP.RU