Поезд с трофейной техникой террористов в Саратове встретят песнями и плясками

СЕГОДНЯ 15:28 2019-02-27T15:28:13+03:00

Он прибудет в Международный женский день

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В Саратов в Международный женский день, 8 марта, прибудет поезд военной-исторической акции «Сирийский перелом». На выставке продемонстрируют технику, изъятую у террористов, порядка 500 образцов.

- Уникальными экспонатами являются бронированный штурмовой автомобиль, тоннельная машина и автомобиль смертника. Также представят огнестрельное оружие и экипировки террористов, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.

Поезд прибудет в город в 10:25. Его встретят с концертом творческих коллективов и ансамблей.

Стоит отметить, что свой путь он начал 23 февраля из Москвы. Маршрут пролегает через 61 город и более 28 тыс. км. Завершится акция в мае.

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ИСТОЧНИК KP.RU