Саратовские следователи проверят гибель пенсионерки из-за глыбы льда
Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Причина этому — гибель 61-летней женщины из-за глыбы льда.
По версии следствия 26 февраля около 16:15 пенсионерка шла вдоль 5-этажного дома на улице Емлютина Предположительно с козырька одного из балконов упала глыба льда и ударила женщину по голове. Очевидцы вызвали скорую помощь, которая констатировала гибель пострадавшей, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
Сейчас следствию предстоит разобраться в произошедшем и найти виновника. Для этого опрашивают жильцов дома, очевидцев, сотрудников управляющей компании.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU