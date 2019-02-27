Саратовские следователи проверят гибель пенсионерки из-за глыбы льда

СЕГОДНЯ 15:21 2019-02-27T15:21:12+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Причина этому — гибель 61-летней женщины из-за глыбы льда.

По версии следствия 26 февраля около 16:15 пенсионерка шла вдоль 5-этажного дома на улице Емлютина Предположительно с козырька одного из балконов упала глыба льда и ударила женщину по голове. Очевидцы вызвали скорую помощь, которая констатировала гибель пострадавшей, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Сейчас следствию предстоит разобраться в произошедшем и найти виновника. Для этого опрашивают жильцов дома, очевидцев, сотрудников управляющей компании.

Расследование уголовного дела продолжается.

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По предварительной информации, женщину убил лед с козырька балкона, а не с крыши

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ИСТОЧНИК KP.RU