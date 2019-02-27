Саратовцу не смягчили приговор за убийство знакомого на Крытом рынке

СЕГОДНЯ 15:02 2019-02-27T15:02:26+03:00

Он посчитал наказание в 9,5 лет слишком суровым

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Кировский районный суд 13 декабря 2018 года признал виновным 39-летнего саратовца в убийстве своего знакомого.

Установлено, что мотивом преступления могли сдать долги, которые погибший не вернул. Утром 23 февраля 2018 года мужчины встретились на территории Крытого рынка Саратова. Между ними вспыхнула ссора. Подсудимый взял нож и нанес им несколько ударов в жизненно важные органы своему оппоненту, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

До этого он даже отправлял родственнику погибшего смс-сообщение, где писал о намечающемся убийстве.

Мужчине назначили 9,5 лет исправительной колонии строгого режима.

Тот попытался апеллировать к смягчению якобы слишком сурового приговора. Он сказал, что вовсе не хотел никого убивать, а превысил самооборону.

В ответ на это участвующий в суде второй инстанции прокурор сказал, что эта информация проверялась но подтверждения не нашла.

Судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда оставила приговор без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU