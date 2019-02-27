СЕГОДНЯ 14:52 2019-02-27T14:52:37+03:00

В Саратове легковушка врезалась в машину «скорой».

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В Саратове вчера вечером, 26 февраля, случилось ДТП с участием автомобиля «скорой помощи».

- Авария произошла у ТЦ «Триумф Молл» в 21:30, — написал очевидец Сергей Козлов в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

На видео также запечатлено, как иномарка врезалась в левую сторону машины «скорой».

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/694394" frameborder="0"></iframe> В Саратове легковушка врезалась в машину «скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU