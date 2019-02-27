2019-02-27T14:52:37+03:00
Происшествия

В Саратове легковушка врезалась в машину «скорой»

ДТП случилось возле ТЦ «Триумф Молл» [видео]
Ольга Муравлёва
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В Саратове легковушка врезалась в машину «скорой».

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В Саратове вчера вечером, 26 февраля, случилось ДТП с участием автомобиля «скорой помощи».

- Авария произошла у ТЦ «Триумф Молл» в 21:30, — написал очевидец Сергей Козлов в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

На видео также запечатлено, как иномарка врезалась в левую сторону машины «скорой».

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В Саратове легковушка врезалась в машину «скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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