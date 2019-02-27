В Саратовской области взорвали лед на реке Медведице

СЕГОДНЯ 14:42 2019-02-27T14:42:51+03:00

Это нужно для предотвращения весеннего подтопления

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В Саратовской области в рамках превентивных и противозаторных работ сегодня, 27 февраля, сотрудники облспаса взорвали лед.

- Это произошло в 13:00 у поселка Лысые Горы на реке Медведица, в районе плотины бывшей ГЭС. Это нужно для предотвращения подтопления населенных пунктов во время весеннего половодья, — рассказал «КП-Саратов» начальник облспаса Юрий Юрин.

Сотрудники облспаса подготавливают подрыв на реке

Сообщается, что в результате подрыва на реке образовалась майна площадью 1,2 кв. м.

С 2012 года областная служба спасения провела более 70 подрывов на малых реках региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU