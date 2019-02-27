Сельчанин отработает 200 часов за оскорбление полицейского

СЕГОДНЯ 14:17 2019-02-27T14:50:03+03:00

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Суд признал виновным 52-летнего жителя села Воскресенское за публичное оскорбление полицейского.

- В августе 2018 года мужчину у одного из домов на улице Чапаева села Воскресенское остановили правоохранители. Ему предложили пройти в отдел, чтобы ответить за бытовое дебоширство. Тот не хотел связываться с законом и нецензурно выругался в адрес стражей порядка, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Теперь ему придется провести 200 часов на обязательных работах за свою брань.

ИСТОЧНИК KP.RU