Сельчанин отработает 200 часов за оскорбление полицейского
Его хотели привлечь к ответственности за бытовое дебоширство
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Суд признал виновным 52-летнего жителя села Воскресенское за публичное оскорбление полицейского.
- В августе 2018 года мужчину у одного из домов на улице Чапаева села Воскресенское остановили правоохранители. Ему предложили пройти в отдел, чтобы ответить за бытовое дебоширство. Тот не хотел связываться с законом и нецензурно выругался в адрес стражей порядка, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Теперь ему придется провести 200 часов на обязательных работах за свою брань.
ИСТОЧНИК KP.RU