В Саратов в апреле приедет ретро-поезд «Воинский эшелон»

СЕГОДНЯ 14:08 2019-02-27T14:09:23+03:00

Он остановится на станции железнодорожного вокзала

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В Саратов 27 апреля приедет выставочный ретро-поезд «Воинский эшелон» на паровозной тяге в рамках празднования победы в Великой Отечественной войне.

- Поезд проследует по полигону ПривЖД с выставкой экспонатов Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва», — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

В мероприятии примут участие руководство ПривЖД, власть региона и местное самоуправление, ветераны ВОВ и молодежь.

Напомним, в прошлом году ретро-поезд побывал в Саратове 4 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU