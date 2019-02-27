Саратовчанка нашла в магазине просроченное детское пюре

СЕГОДНЯ 13:58 2019-02-27T14:17:17+03:00

Продукт нельзя было есть с середины прошлого года

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 27 февраля, саратовчанка Влада Кельт рассказала о просроченном детском питании, которое она приобрела в магазине «Гроздь» на проспекте Энтузиастов, 57 в Заводском районе.

- Я купила пюре с кабачком и морковью. Пришла домой и обнаружила — оно было просрочено с середины прошлого года. Это беспредел, — делится девушка в группе «Заводской Online Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Она предупредила горожан, что нужно быть внимательнее при покупке.

Запись вызвала ажиотаж среди комментаторов. Они разделились на два лагеря — тех, кто смотрят на дату сразу в магазине, и тех, кто не раз сталкивался с такой ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU