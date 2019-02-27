Саратовчанка нашла в магазине просроченное детское пюре
Продукт нельзя было есть с середины прошлого года
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Сегодня, 27 февраля, саратовчанка Влада Кельт рассказала о просроченном детском питании, которое она приобрела в магазине «Гроздь» на проспекте Энтузиастов, 57 в Заводском районе.
- Я купила пюре с кабачком и морковью. Пришла домой и обнаружила — оно было просрочено с середины прошлого года. Это беспредел, — делится девушка в группе «Заводской Online Саратов» соцсети «ВКонтакте».
Она предупредила горожан, что нужно быть внимательнее при покупке.
Запись вызвала ажиотаж среди комментаторов. Они разделились на два лагеря — тех, кто смотрят на дату сразу в магазине, и тех, кто не раз сталкивался с такой ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU