Отец из Ершовского района отдаст 496 тыс. рублей неустойки по алиментам
Суд обязал жителя Ершовского района выплатить неустойку по алиментам на содержание своего 13-летнего сына.
На основании судебного приказа мужчину обязали платить деньги, однако он этого не делал. Всего он задолжал 279 тыс. рублей в период с декабря 2015 по 2018 года. И еще доплатить неустойку — одну десятую процента от этой суммы за каждый день просрочки. Это 496 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
С иском о взыскании неустойки в интересах ребенка в суд обратился районный прокурор.
Теперь мужчине придется рассчитаться с брошенным сыном.
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ИСТОЧНИК KP.RU