2019-02-27T15:15:37+03:00
Происшествия

Отец из Ершовского района отдаст 496 тыс. рублей неустойки по алиментам

Сам долг составил 279 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Суд обязал жителя Ершовского района выплатить неустойку по алиментам на содержание своего 13-летнего сына.

На основании судебного приказа мужчину обязали платить деньги, однако он этого не делал. Всего он задолжал 279 тыс. рублей в период с декабря 2015 по 2018 года. И еще доплатить неустойку — одну десятую процента от этой суммы за каждый день просрочки. Это 496 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

С иском о взыскании неустойки в интересах ребенка в суд обратился районный прокурор.

Теперь мужчине придется рассчитаться с брошенным сыном.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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