2019-02-27T13:40:58+03:00
Общество

У саратовца могут забрать иномарку за долг в 700 тыс. по кредиту

Мужчина не отдавал добровольно деньги и скрыл залоговое имущество
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове судебные приставы ведут производство о взыскании с местного жителя долга по кредиту.

- Мужчина задолжал кредитной организации более 700 тыс. рублей. Взыскатель обратился в суд. На основании его решения было возбуждено исполнительное производства, должника уведомили об этом, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по региону.

Однако деньги гражданин не отдал и скрыл залоговое имущество — автомобиль Geely Embrand. Приставы нашли машину, изъяли и передали на хранение кредитной организации.

Изъятый автомобиль

Изъятый автомобиль

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ООО «КВС» разработало макет реконструкции городской станции аэрации
Сельчанин отработает 200 часов за оскорбление полицейского
В Саратов в апреле приедет ретро-поезд «Воинский эшелон»
Саратовчанка нашла в магазине просроченное детское пюре
Более 1 тыс. саратовских компаний захотели быть в плюсе с «Ростелекомом»
Отец из Ершовского района отдаст 496 тыс. рублей неустойки по алиментам
Только у пятой части инвалидов Саратовской области получается работать
Фермеров Саратовской области убережет от штрафов минерал
Татьяна Журик высказалась о голодовке женщины против закрытия поликлиники
Житель Энгельса переделал сигнальный револьвер в огнестрел
В Саратовской области стали меньше умирать дети
В Саратове управляющую компанию оштрафовали за превышение тарифов
В Саратовской области назначили врио начальника ГУ МЧС
Из комитетов Саратовской облдумы вышло три депутата
Татьяна Журик осталась омбудсменом Саратовской области
Балашовская пенсионерка отдала мошеннику 29 тыс. рублей за спасение сына
Водочная компания в Саратове запускала продукцию в нелегальный оборот
Убийство из-за тарелки супа в Балтайском районе: Злоумышленника заключили под стражу