У саратовца могут забрать иномарку за долг в 700 тыс. по кредиту

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-27T13:40:58+03:00

Мужчина не отдавал добровольно деньги и скрыл залоговое имущество

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В Саратове судебные приставы ведут производство о взыскании с местного жителя долга по кредиту.

- Мужчина задолжал кредитной организации более 700 тыс. рублей. Взыскатель обратился в суд. На основании его решения было возбуждено исполнительное производства, должника уведомили об этом, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по региону.

Однако деньги гражданин не отдал и скрыл залоговое имущество — автомобиль Geely Embrand. Приставы нашли машину, изъяли и передали на хранение кредитной организации.

Изъятый автомобиль

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ИСТОЧНИК KP.RU