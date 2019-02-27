У саратовца могут забрать иномарку за долг в 700 тыс. по кредиту
Мужчина не отдавал добровольно деньги и скрыл залоговое имущество
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В Саратове судебные приставы ведут производство о взыскании с местного жителя долга по кредиту.
- Мужчина задолжал кредитной организации более 700 тыс. рублей. Взыскатель обратился в суд. На основании его решения было возбуждено исполнительное производства, должника уведомили об этом, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по региону.
Однако деньги гражданин не отдал и скрыл залоговое имущество — автомобиль Geely Embrand. Приставы нашли машину, изъяли и передали на хранение кредитной организации.
Изъятый автомобиль
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ИСТОЧНИК KP.RU