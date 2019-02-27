Только у пятой части инвалидов Саратовской области получается работать

СЕГОДНЯ 13:21 2019-02-27T13:33:12+03:00

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Уполномоченный по правам человека Саратовской области Татьяна Журик рассказала о ситуации с работой инвалидов в регионе.

Из 136 тыс. человек 135 тыс. могут работать, но делают это по факту только 22% или пятая часть. Причина этого — несоблюдение законодательства работодателями. Проблемы с квотами и самим трудоустройством.

Татьяна Журик привела пример с инвалидом. Один инвалид детства с третьей группой, которому 29 лет, получил высшее образование и даже имел небольшой опыт работы. Он попытался устроиться, но ему все отказывали. Мужчина недоумевал — какими же здоровыми должны быть инвалиды, чтобы работать? Ему печально, что программа по трудоустройству даже для людей с высшим образованием не справляется.

Помимо этого, маломобильные группы населения страдают из-за плохого состояния дорожной сети.

Татьяна Журик в 2018 году посетила 24 муниципальных района области, чтобы вникнуть в проблемы людей. Самые острые из них — ЖКХ, проведение капитального ремонта в многоквартирных домах. А именно — несвоевременность этого ремонта, добросовестность подрядчиков, сумма платежей.

На рынке коммунальных услуг проблему не решают даже штрафы и лицензирование управляющих компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU