Фермеров Саратовской области убережет от штрафов минерал

СЕГОДНЯ 13:17 2019-02-27T13:29:44+03:00

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Уполномоченный по правам предпринимателей Саратовской области Михаил Петриченко рассказал о предложениях бизнес-проектов.

- Я могу выделить три таких проекта. Один из них рассматривает добычу минерала —вулканита. У нас на территории региона 66 месторождений, есть кафедра на базе института, все ресурсы для этого. Не так давно было принято, что отходы жизнедеятельности животных и птиц являются опасным отходом третьего класса. За помет на своих полях многие сельхозпроизводители были оштрафованы на сумму более 40 млн рублей. Этот минерал поможет решить проблему. Если смешать его с пометом, то отходы становятся уже пятого класса и их можно выносить на поля, — сказал Михаил Петриченко.

Этот проект представил выходец из Саратовского областного бизнес-инкубатора.

ИСТОЧНИК KP.RU