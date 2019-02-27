Фермеров Саратовской области убережет от штрафов минерал
Уполномоченный по правам предпринимателей Саратовской области Михаил Петриченко рассказал о предложениях бизнес-проектов.
- Я могу выделить три таких проекта. Один из них рассматривает добычу минерала —вулканита. У нас на территории региона 66 месторождений, есть кафедра на базе института, все ресурсы для этого. Не так давно было принято, что отходы жизнедеятельности животных и птиц являются опасным отходом третьего класса. За помет на своих полях многие сельхозпроизводители были оштрафованы на сумму более 40 млн рублей. Этот минерал поможет решить проблему. Если смешать его с пометом, то отходы становятся уже пятого класса и их можно выносить на поля, — сказал Михаил Петриченко.
Этот проект представил выходец из Саратовского областного бизнес-инкубатора.
ИСТОЧНИК KP.RU