Татьяна Журик высказалась о голодовке женщины против закрытия поликлиники

СЕГОДНЯ 13:16 2019-02-27T13:27:28+03:00

Задача не в сохранении учреждения, а в качественной и доступной помощи

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На сегодняшнем заседании Саратовской облдумы уполномоченный по правам человека Татьяна Журик высказалась о ситуации с проблемой доступа в медучреждения.

Обсуждался роддом, который собираются закрыть в Дергачах, и жительница Октябрьского района, голодающая из-за закрытия инфекционной больницы №6 и предполагаемого закрытия поликлиники №10.

- Сейчас создается максимум усилий, чтобы граждане не были обделены. Говорить об оптимизации учреждений можно с разных сторон. Я считаю, что должна быть качественная медицинская помощь. Если оптимизируются одни единицы, надо создавать другие места, где человеку помогут. Если есть больница, но там нет врачей, которые могут оказать такую помощь, тогда смысл в ее наличии? — сказала она.

По ее мнению, важно делать акцент на доступности приема граждан к узким специалистам.

Например, сделать выездные бригады врачей по районам.

Главная задача не в сохранении учреждения, а в качественной и доступной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU