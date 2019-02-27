Житель Энгельса переделал сигнальный револьвер в огнестрел
Полицейские нашли оружие, когда расследовали дело о краже
Найденный револьвер
Изменить размер текста:
Полицейские из Энгельса нашли у местного жителя огнестрел.
- Экспертиза установила, что пистолет, найденный в гараже мужчины, является огнестрельным калибра 7,62 мм. Он был переделан из сигнального револьвера, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Оружие обнаружили, когда расследовали уголовное дело о краже. Вместе с пистолетом находились два патрона.
В отношении 50-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Ему выписали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU