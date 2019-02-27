2019-02-27T12:51:19+03:00
Происшествия

Житель Энгельса переделал сигнальный револьвер в огнестрел

Полицейские нашли оружие, когда расследовали дело о краже
Ольга Муравлёва
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Найденный револьверНайденный револьвер
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Полицейские из Энгельса нашли у местного жителя огнестрел.

- Экспертиза установила, что пистолет, найденный в гараже мужчины, является огнестрельным калибра 7,62 мм. Он был переделан из сигнального револьвера, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Оружие обнаружили, когда расследовали уголовное дело о краже. Вместе с пистолетом находились два патрона.

В отношении 50-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Ему выписали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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