2019-02-27T12:43:23+03:00
Общество

В Саратовской области стали меньше умирать дети

Вместе с тем наблюдается спад рождаемости
Дарья Вострикова
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Сегодня, 27 февраля, уполномоченный по правам ребенка Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала о ситуациях, которые происходят с семьями региона.

Всего в Саратовской области проживает более 312 тыс. семей, в которых воспитывается более 455 тыс. несовершеннолетних.

- Новорожденных стало гораздо меньше. В 2018 году родилось 22 054 ребенка. Вместе с тем понизилась смертность среди детей на 7%. Тех, кто ушел в первый год жизни, стало меньше на 17%, — рассказала Татьяна Журик.

Самоубийств среди несовершеннолетних Саратовской области тоже стало меньше.

- За 2018 год зарегистрировано десять случаев суицида и 54 попытки, — подчеркнула она.

Она посетовала на остро стоящий вопрос вторичного социального сиротства. В 2018 году 81 родитель сам подал заявление, что он отказывается от опекунства, что свидетельствует о его неподготовленности.

Оказалось, что и сами дети обращаются в министерство. Один ребенок рассказал, что родители заставляют его учить уроки, а ему не хочется. Теперь с ним работает психолог. Еще два обращения были по части медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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