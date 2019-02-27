В Саратове управляющую компанию оштрафовали за превышение тарифов

СЕГОДНЯ 11:56 2019-02-27T11:56:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Заводском районе Саратова управляющая компания превышала тарифы за содержание жилья. Это выявила прокуратура во время проверки.

- ООО «УК Уютный дом» завысило тариф для жильцов многоквартирных домов по Огородной улице, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.

Директора компании привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 25 тыс. рублей.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU