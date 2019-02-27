В Саратове управляющую компанию оштрафовали за превышение тарифов
Фирма увеличила тарифы для жильцов Огородной улицы
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В Заводском районе Саратова управляющая компания превышала тарифы за содержание жилья. Это выявила прокуратура во время проверки.
- ООО «УК Уютный дом» завысило тариф для жильцов многоквартирных домов по Огородной улице, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.
Директора компании привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 25 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU