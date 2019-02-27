В Саратовской области назначили врио начальника ГУ МЧС

СЕГОДНЯ 11:53 2019-02-27T11:53:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области назначили временно исполняющего обязанности начальника ГУ МЧС. Им стал Алексей Татаркин. Его предыдущая должность — первый замначальника ГУ МЧС России по Республике Хакасия.

Татаркин родился 16 ноября 1972 года у Удмуртской АССР. Он служил в вооруженных силах МО РФ. Был также первым замначальником ГУ МЧС по Хабаровскому краю и Республике Хакасия. Мужчина участвовал в ликвидации лесоторфяных пожаров и возгорании на складах с боеприпасами в Удмуртии, а также руководил оперативной группой по ликвидации тайфуна Лайонрок в Приморском крае.

На посту он сменил начальника ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева, которого в конце ноября отстранили от этой должности. Экс-руководителя подозревают в коррупционных нарушениях с госзакупками.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU