Из комитетов Саратовской облдумы вышло три депутата
Этот вопрос обсудили на сегодняшнем заседании
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Сегодня, 26 февраля, комитет по спорту, туризму и делам молодежи покинули Николай Бондаренко из партии «КПРФ» и Андрей Воробьев из «Единой России».
По словам главы комитета Дмитрия Пьяных, оба депутата подали заявление об уходе.
Проекты постановлений одобрили.
Кроме того, сегодня комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики покинул Дмитрий Ханенко из «Единой России». Туда перешел Алексей Наумов из этой же партии.
ИСТОЧНИК KP.RU