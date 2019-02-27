Из комитетов Саратовской облдумы вышло три депутата

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-27T12:01:10+03:00

Этот вопрос обсудили на сегодняшнем заседании

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Сегодня, 26 февраля, комитет по спорту, туризму и делам молодежи покинули Николай Бондаренко из партии «КПРФ» и Андрей Воробьев из «Единой России».

По словам главы комитета Дмитрия Пьяных, оба депутата подали заявление об уходе.

Проекты постановлений одобрили.

Кроме того, сегодня комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики покинул Дмитрий Ханенко из «Единой России». Туда перешел Алексей Наумов из этой же партии.

ИСТОЧНИК KP.RU