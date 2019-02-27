Татьяна Журик осталась омбудсменом Саратовской области

СЕГОДНЯ 11:34 2019-02-27T12:00:02+03:00

Она занимает эту должность с 2014 года

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Сегодня, 26 февраля, на заседании саратовской облдумы Татьяну Журик утвердили на должность уполномоченного по правам человека Саратовской области.

Она была выбрана омбудсменом 29 января 2014 года на пять лет. Теперь ее переизбрали в связи с окончанием срока.

Этим фактом возмутился депутат от КПРФ Николай Бондаренко. Он сказал, что в Саратовской области большая проблема с соблюдениями прав людей. Целые направления — начиная от невыплаты зарплат до невозможности посещать образовательные и медицинские учреждения. Анидалов также вспомнил аресты за репосты в соцсетях и заявил, что не видит Татьяну Журик в обойме тех, кто воюет и не согласен.

Журик ответила, что не хочет выступать с шествиями и пикетами. Она представляет государственный институт, но работает в обойме с простыми людьми. То есть теми, кто написал ей жалобу и обращение.

За назначение проголосовали 38 депутатов, двое — выступили против.

ИСТОЧНИК KP.RU