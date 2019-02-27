Татьяна Журик осталась омбудсменом Саратовской области
Сегодня, 26 февраля, на заседании саратовской облдумы Татьяну Журик утвердили на должность уполномоченного по правам человека Саратовской области.
Она была выбрана омбудсменом 29 января 2014 года на пять лет. Теперь ее переизбрали в связи с окончанием срока.
Этим фактом возмутился депутат от КПРФ Николай Бондаренко. Он сказал, что в Саратовской области большая проблема с соблюдениями прав людей. Целые направления — начиная от невыплаты зарплат до невозможности посещать образовательные и медицинские учреждения. Анидалов также вспомнил аресты за репосты в соцсетях и заявил, что не видит Татьяну Журик в обойме тех, кто воюет и не согласен.
Журик ответила, что не хочет выступать с шествиями и пикетами. Она представляет государственный институт, но работает в обойме с простыми людьми. То есть теми, кто написал ей жалобу и обращение.
За назначение проголосовали 38 депутатов, двое — выступили против.
ИСТОЧНИК KP.RU