2019-02-27T11:34:16+03:00
Происшествия

Балашовская пенсионерка отдала мошеннику 29 тыс. рублей за спасение сына

Аферист сказал женщине, что мужчину подозревают в незаконном обороте наркотиков
Ольга Муравлёва
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Правоохранители нашли подозреваемого, который обманул старушку из поселка Пинеровка Балашовского района.

- В июле 2018 года в полицию обратилась 80-летняя потерпевшая. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее сына задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков, вопрос освобождения можно решить, заплатив, — выяснила «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Пенсионерка через банкомат перевела на указанный аферистом номер 29 тыс. рублей. После случившегося она позвонила сыну и выяснила, что с ним все в порядке, а ее обманули.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» и установила, что к преступлению может быть причастен 39-летний мужчина, уже отбывающий наказание за другое злодеяние.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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