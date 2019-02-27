Балашовская пенсионерка отдала мошеннику 29 тыс. рублей за спасение сына
Правоохранители нашли подозреваемого, который обманул старушку из поселка Пинеровка Балашовского района.
- В июле 2018 года в полицию обратилась 80-летняя потерпевшая. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее сына задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков, вопрос освобождения можно решить, заплатив, — выяснила «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Пенсионерка через банкомат перевела на указанный аферистом номер 29 тыс. рублей. После случившегося она позвонила сыну и выяснила, что с ним все в порядке, а ее обманули.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» и установила, что к преступлению может быть причастен 39-летний мужчина, уже отбывающий наказание за другое злодеяние.
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ИСТОЧНИК KP.RU