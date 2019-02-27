Убийство из-за тарелки супа в Балтайском районе: Злоумышленника заключили под стражу
Базарно-Карабулакские следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Балтайского района. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
- Суд принял решение заключить злоумышленника под стражу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Напомним, 55-летний житель села Журавлиха приютил у себя дома на зиму 65-летнего соседа, у которого жилище не отапливалось. Однако постоялец оказался с нравом и устраивал скандалы. Вечером 19 февраля мужчины выпивали алкоголь и хозяин дома принес гостю ужин, тот решил высказать обиды и вылил еду из тарелки.
Злоумышленник решил не поддаваться на провокации и сдержал гнев, но после жилец нарочно опрокинул пепельницу.
Между мужчинами вспыхнула ссора, во время которой домовладелец избил кочергой потерпевшего по голове и телу.
На следующий день гражданин скончался, а злоумышленник вызвал полицию.
Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила из-за сочетанной травмы тела и развившегося травматического шока.
Гражданину предъявили обвинение, он признался в содеянном.
Пока злоумышленник под стражей, расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU