2019-02-27T11:00:58+03:00
Происшествия

Убийство из-за тарелки супа в Балтайском районе: Злоумышленника заключили под стражу

Хозяин дома избивал постояльца кочергой по голове и телу
Ольга Муравлёва
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Базарно-Карабулакские следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Балтайского района. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

- Суд принял решение заключить злоумышленника под стражу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, 55-летний житель села Журавлиха приютил у себя дома на зиму 65-летнего соседа, у которого жилище не отапливалось. Однако постоялец оказался с нравом и устраивал скандалы. Вечером 19 февраля мужчины выпивали алкоголь и хозяин дома принес гостю ужин, тот решил высказать обиды и вылил еду из тарелки.

Злоумышленник решил не поддаваться на провокации и сдержал гнев, но после жилец нарочно опрокинул пепельницу.

Между мужчинами вспыхнула ссора, во время которой домовладелец избил кочергой потерпевшего по голове и телу.

На следующий день гражданин скончался, а злоумышленник вызвал полицию.

Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила из-за сочетанной травмы тела и развившегося травматического шока.

Гражданину предъявили обвинение, он признался в содеянном.

Пока злоумышленник под стражей, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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