В Саратовской области в этом году прибавится 200 ветеранов труда

СЕГОДНЯ 10:49 2019-02-27T11:04:06+03:00

Прогноз на 2020 год пока не ясен — труда в области все меньше

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На заседании облдумы 27 февраля сегодня были приняты изменения в закон «О ветеранах труда Саратовской области».

Министр соцразвития Ирина Бузилова рассказала о его сути. Конкретизируются положения о порядке подачи документов и электронных заявлений. Кроме того, учреждение социальной защиты населения по месту жительства может выдать удостоверение ветерана через многофункциональный центр.

Депутат Владимир Есипов от КПРФ уточнил, что поскольку труда в Саратовской области становится все меньше — закрываются села и производства, что же с количеством ветеранов?

Ирина Бузилова сказала ему, что в 2019 году ожидается появление новых ветеранов труда в количестве около 200 человек, а на 2020 год прогнозы пока давать рано.

В итоге законопроект приняли.

ИСТОЧНИК KP.RU