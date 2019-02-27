В Саратовской области в этом году прибавится 200 ветеранов труда
На заседании облдумы 27 февраля сегодня были приняты изменения в закон «О ветеранах труда Саратовской области».
Министр соцразвития Ирина Бузилова рассказала о его сути. Конкретизируются положения о порядке подачи документов и электронных заявлений. Кроме того, учреждение социальной защиты населения по месту жительства может выдать удостоверение ветерана через многофункциональный центр.
Депутат Владимир Есипов от КПРФ уточнил, что поскольку труда в Саратовской области становится все меньше — закрываются села и производства, что же с количеством ветеранов?
Ирина Бузилова сказала ему, что в 2019 году ожидается появление новых ветеранов труда в количестве около 200 человек, а на 2020 год прогнозы пока давать рано.
В итоге законопроект приняли.
ИСТОЧНИК KP.RU