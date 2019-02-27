Внук забил бабушку за то, что она не смогла дойти до туалета
Осознав, что натворил, мужчина вызвал «скорую» и полицию
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В Энгельсе Саратовской области 27-летний мужчина в припадке злости забил кулаками свою 73-летнюю бабушку.
Это произошло в ночь с 25 на 26 февраля в одной из квартир многоэтажки в Энгельсе. Мужчина пришел домой и обнаружил, что родственница в силу преклонного возраста не смогла дойти до туалета.
Разозлившись, он избил ее, а после понял, что пенсионерка уже не подает признаков жизни и вызвал «скорую помощь». Прибывшие медики констатировали смерть женщины, причиной стала тупая травма головы.
Внук-убийца задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU