Внук забил бабушку за то, что она не смогла дойти до туалета

СЕГОДНЯ 10:49 2019-02-27T11:03:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе Саратовской области 27-летний мужчина в припадке злости забил кулаками свою 73-летнюю бабушку.

Это произошло в ночь с 25 на 26 февраля в одной из квартир многоэтажки в Энгельсе. Мужчина пришел домой и обнаружил, что родственница в силу преклонного возраста не смогла дойти до туалета.

Разозлившись, он избил ее, а после понял, что пенсионерка уже не подает признаков жизни и вызвал «скорую помощь». Прибывшие медики констатировали смерть женщины, причиной стала тупая травма головы.

Внук-убийца задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU