В Саратовской области мужчина на почте пытался ограбить односельчанку
Он требовал деньги под угрозой ножа
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В полицию вчера днем, 26 февраля, в 14:45 обратилась 53-летняя жительница села Верхняя Чернавка Вольского района.
- Она рассказала, что 15 минутами ранее в отделении почты ее пытался ограбить 41-летний односельчанин, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Под угрозой ножа рецидивист потребовал у женщины деньги.
Правоохранители задержали мужчину и доставили его в отдел. У него изъяли нож и полиэтиленовый пакет, а также возбудили уголовное дело за разбой.
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ИСТОЧНИК KP.RU