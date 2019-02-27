В Саратовской области мужчина на почте пытался ограбить односельчанку

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-27T10:48:15+03:00

Он требовал деньги под угрозой ножа

Изменить размер текста: A A

В полицию вчера днем, 26 февраля, в 14:45 обратилась 53-летняя жительница села Верхняя Чернавка Вольского района.

- Она рассказала, что 15 минутами ранее в отделении почты ее пытался ограбить 41-летний односельчанин, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Под угрозой ножа рецидивист потребовал у женщины деньги.

Правоохранители задержали мужчину и доставили его в отдел. У него изъяли нож и полиэтиленовый пакет, а также возбудили уголовное дело за разбой.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU