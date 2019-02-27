В центре Саратова отключили воду
Затронуты четыре улицы
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В Саратове сегодня, 27 февраля, отключили воду на четырех улицах в центре города.
- Ориентировочно до полуночи не будет водоснабжения на улице Кутякова, нечетные дома на участке от Горького до Вольской, Челюскинцев от Горького до Вольской и четные номера домов на Московской, от Горького до Вольской, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Как отмечают коммунальщики, такие меры пришлось принять для ремонта водовода.
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ИСТОЧНИК KP.RU