В центре Саратова отключили воду

СЕГОДНЯ 10:40 2019-02-27T10:40:54+03:00

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В Саратове сегодня, 27 февраля, отключили воду на четырех улицах в центре города.

- Ориентировочно до полуночи не будет водоснабжения на улице Кутякова, нечетные дома на участке от Горького до Вольской, Челюскинцев от Горького до Вольской и четные номера домов на Московской, от Горького до Вольской, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Как отмечают коммунальщики, такие меры пришлось принять для ремонта водовода.

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ИСТОЧНИК KP.RU