Представитель КПРФ возглавил комитет Саратовской облдумы
Сегодня, 26 февраля, на заседании Саратовской облдумы выбрали глав двух комитетов.
Депутат Александр Анидалов (КПРФ) предложил на должность председателя комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий представителя своей партии Наиля Ханбекова.
На пост главы комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности выдвинули депутата от «Единой России» Владимира Капкаева, который возглавлял ранее этот же самый комитет. Переназначение понадобилось после выделения из него нового комитета — по экономической и инвестиционной политике.
По итогам тайного голосования обе эти кандидатуры были утверждены.
ИСТОЧНИК KP.RU