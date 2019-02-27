Представитель КПРФ возглавил комитет Саратовской облдумы

СЕГОДНЯ 10:28 2019-02-27T12:10:58+03:00

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Сегодня, 26 февраля, на заседании Саратовской облдумы выбрали глав двух комитетов.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) предложил на должность председателя комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий представителя своей партии Наиля Ханбекова.

На пост главы комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности выдвинули депутата от «Единой России» Владимира Капкаева, который возглавлял ранее этот же самый комитет. Переназначение понадобилось после выделения из него нового комитета — по экономической и инвестиционной политике.

По итогам тайного голосования обе эти кандидатуры были утверждены.

ИСТОЧНИК KP.RU