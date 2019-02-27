Госкомпания по производству овощей депутата Саратовской облдумы купила авто за 6,3 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:11 2019-02-27T10:11:19+03:00

Климат-контроль, кожаный салон и 14 динамиков необходимы для руководителя госкомпании

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Балаковское АО «Волга» закупило для своих нужд Toyota LAND CRUISER 200 в комплектации Executive Lounge.

- Машину приобрели в Самаре за чуть более 6,3 млн рублей, — сообщается на портале «Госзакупок».

Стоит отметить, что руководителем госкомпании АО «Волга», занимающейся выращиванием овощей, является депутат Саратовской облдумы Роман Ковальский, а учредителем — правительство Саратовской области.

Госкомпании нужно будет расплатиться с калининградским ООО «Каркаде», который предоставляет услуги лизинга, до января 2020 года. Поставщику отдали аванс — почти 2,9 млн рублей — и ежемесячно будет выплачиваться по 335 тыс. рублей.

Сейчас на сайте ООО «Самара-Север-Авто» такая же машина продается за 6,044 млн рублей, авто оснащено четырехзонным климат-контролем, кожаным салоном и 14-ю динамиками.

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ИСТОЧНИК KP.RU