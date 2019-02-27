В Саратовской области исчезнут Ежовка и Грачи

СЕГОДНЯ 09:43 2019-02-27T09:43:38+03:00

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На сегодняшнем заседании Саратовской Облдумы, 26 февраля, обсудили вопрос о том, что в Саратовской области перестанет существовать деревня Грачи Духовницкого района и село Ежовка Романовского района. Причина этого — отстутствие людей и какого-либо перспективного развития.

Нешуточную полемику вызвала причина, по которой это произошло.

Депутат от «КПРФ» Николай Бондаренко заявил о том, что люди уезжают из села потому что там нет дорог, связи, коммунальных ресурсов, поэтому люди и уехали. По его словам, это причина того, что власть игнорировала свои обязанности.

Депутат от «Единой России» Дмитрий Чернышевский заметил, что стоит заканчивать со спекуляцией темы виноватой власти. Он привел в пример село Белогорское, в котором в 1914 году жило более 2 тыс. жителей, а потом это количество уменьшалось. Сейчас там живет где-то 30 человек. Он напомнил, что раньше урожайность была 7 центнеров с гектара, то еть земля кормила людей.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев также возразил Николаю Бондаренко. Он сказал, что это не сегодняшняя проблема и дело не в дорогах, которых в Саратове 900 без грунтового покрытия.

Депутат от «ЛДПР» Станислав Денисенко вспомнил, что неделю назад пробили заснеженные дороги к селам. Люди просто не хотят жить на удалении и быть отрезанными от остального мира.

В итоге решение все-таки было принято. «За» проголосовали 38 человек, один воздержался.

ИСТОЧНИК KP.RU