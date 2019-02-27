В Аткарске мужчина всадил нож в бедро знакомому, чтобы забрать жену

СЕГОДНЯ 09:31 2019-02-27T09:31:37+03:00

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В Аткарске следователи возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном проникновении в жилище с угрозой применения насилия.

- Следствие считает, что вечером 7 февраля мужчина приехал домой к 36-летнему знакомому, чтобы забрать свою жену. Хозяин дома не захотел впускать гостя. Тогда злоумышленник достал нож и ударил им оппонента в бедро, после чего зашел в квартиру, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

Однако женщина отказалась уходить с супругом, тогда аткарчанину пришлось «признать поражение и уйти». Дама же в это время вызвала «скорую помощь». Медики госпитализировали потерпевшего и рассказали о случившемся полиции.

Ранение причинило мужчине легкий вред здоровью. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU