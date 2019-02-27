В Саратове через открытое окно мастерской вор украл ноутбук

СЕГОДНЯ 09:23 2019-02-27T09:23:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове полицейские вчера, 26 февраля, раскрыли кражу, совершенную 9 сентября 2018 года.

- В 18:25 с заявлением пришел 40-летний мужчина. Он рассказал, что через открытое окно в мастерской на улице Усть-Курдюмская кто-то украл ноутбук Lenovo за 15 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело и поймали подозреваемого. Им оказался 34-летний рецидивист. Ранее он отбывал сроки за грабежи, кражи и причинение легкого вреда здоровью.

Гражданин признался в воровстве и рассказал, что продал ноутбук неизвестному у одного из рынков города. Теперь злоумышленник под подпиской о невыезде.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU