Наледь на крыше дома в Саратове, где глыба убила прохожую, оставили специально

СЕГОДНЯ 09:05 2019-02-27T09:10:07+03:00

По предварительной информации, женщину убил лед с козырька балкона, а не с крыши

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Жилищная инспекция Саратовской области проверила дом №44Б по улице Емлютина, сосулька с которого 26 февраля убила проходившую мимо женщину.

На свесах крыши местами инспектор обнаружил снег и лед. В управляющей компании ООО «ТСЖ-5» объяснили, что очищали ее неделю назад. По краям наледь решили оставить, «чтобы не проломить кровлю во время чистки».

- По предварительной информации, глыбы упали с козырька одного из балконов жителей на последнем, пятом этаже. Эти данные проверяются вместе с тем, законно ли жильцом установлен навес.

За всю зиму от жителей этого дома жалоб на очистку крыши не поступало, — сообщили в Госжилинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU