Наледь на крыше дома в Саратове, где глыба убила прохожую, оставили специально
Жилищная инспекция Саратовской области проверила дом №44Б по улице Емлютина, сосулька с которого 26 февраля убила проходившую мимо женщину.
На свесах крыши местами инспектор обнаружил снег и лед. В управляющей компании ООО «ТСЖ-5» объяснили, что очищали ее неделю назад. По краям наледь решили оставить, «чтобы не проломить кровлю во время чистки».
- По предварительной информации, глыбы упали с козырька одного из балконов жителей на последнем, пятом этаже. Эти данные проверяются вместе с тем, законно ли жильцом установлен навес.
За всю зиму от жителей этого дома жалоб на очистку крыши не поступало, — сообщили в Госжилинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU