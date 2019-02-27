В Федоровском районе трое сельчан украли из магазина алкоголь и еду

СЕГОДНЯ 08:48 2019-02-27T09:03:48+03:00

Полиция узнала об этом по сработавшей сигнализации

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Вчера, 26 февраля, в 02:50 в пункт участкового полиции Федоровского района поступило сообщение о срабатывании сигнализации в магазине села Еруслан.

- Проверка показала, что из универмага пропали алкоголь и еда на общую сумму 3 984 рубля, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Предполагаемых воров задержали. Ими оказались парни из сел Ждановка и Лебедевка в возрасте 24, 28 и 30 лет. Каждый из них как минимум дважды отбывал срок за кражу.

Похищенные продукты у них забрали, а на самих воров завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU