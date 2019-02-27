На Кумысной поляне шестилетней девочке сломали бедро на горке

СЕГОДНЯ 08:47 2019-02-27T09:02:01+03:00

Перелом ребенок получил во время катаниях на тюбинге в «Снежном парке»

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В Саратове при катаниях с горки сломали бедро шестилетней девочке.

ЧП случилось еще 8 января в «Снежном парке» на территории природного заповедника «Кумысная поляна» в Заводском районе Саратова.

Инструктор, по данным следствия, отсутствовал на месте катания с горки и не регулировал направление съехавших вниз людей в безопасную для подъема сторону. Девочка пошла вверх по склону в том месте, где продолжали спуск другие посетители. Летевшие вниз на тюбинге трое отдыхающих сбили ребенка.

Госпитализированной девочке диагностировали закрытый перелом левой бедренной кости со смещением.

Следователями Заводского района Саратова СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении организаторов аттракциона, а также лиц, отвечавших за безопасность при катаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU