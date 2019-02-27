Двое саратовцев унесли из чужой квартиры телевизор

СЕГОДНЯ 08:37 2019-02-27T08:59:45+03:00

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В прошлый понедельник в отдел полиции Заводского района с заявлением о краже обратился 50-летний мужчина.

- По его словам, в период с 20 по 23 февраля кто-то залез в его квартиру на Кавказской улице Заводского района и украл оттуда жидкокристаллический телевизор марки DEXP диагональю 32 дюйма. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.

Предполагаемых преступников задержали. Ими оказались 21 и 20-летний юноши, за спиной которых уже есть один обвинительный приговор за кражу. Они во всем признались. На них завели уголовное дело, решения которого парни ожидают под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU