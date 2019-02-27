В Саратовской области водитель «Ларгуса» опрокинулся в кювет

СЕГОДНЯ 08:27 2019-02-27T08:27:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лысогорском районе Саратовской области вчера утром, 26 февраля, произошла авария с пострадавшей.

- В 8:10 на 673-м км подъезда к Саратову от автодороги «Каспий» 26-летний водитель «Лады Ларгус» опрокинул машину в кювет, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.

В результате ДТП госпитализировали 50-летнюю пассажирку авто.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU