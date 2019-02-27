В Саратовской области водитель «Ларгуса» опрокинулся в кювет
Госпитализировали 50-летнюю пассажирку
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В Лысогорском районе Саратовской области вчера утром, 26 февраля, произошла авария с пострадавшей.
- В 8:10 на 673-м км подъезда к Саратову от автодороги «Каспий» 26-летний водитель «Лады Ларгус» опрокинул машину в кювет, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.
В результате ДТП госпитализировали 50-летнюю пассажирку авто.
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ИСТОЧНИК KP.RU