На Большой Горной в Саратове столкнулись два авто
Пострадала молодая девушка за рулем иномарки
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В Саратове у дома №162 по Большой Горной сегодня, 27 февраля, столкнулись два авто — «Лада Веста» и Hyundai Solaris.
- В результате аварии немного пострадала 20-летняя девушка за рулем иномарки, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
На место прибыли сотрудники Центра медицины катастроф и оказали ей первую помощь.
В случившемся разбираются правоохранители.
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ИСТОЧНИК KP.RU