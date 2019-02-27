2019-02-27T07:49:35+03:00
Происшествия

На Большой Горной в Саратове столкнулись два авто

Пострадала молодая девушка за рулем иномарки
Ольга Муравлёва
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В Саратове у дома №162 по Большой Горной сегодня, 27 февраля, столкнулись два авто — «Лада Веста» и Hyundai Solaris.

- В результате аварии немного пострадала 20-летняя девушка за рулем иномарки, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

На место прибыли сотрудники Центра медицины катастроф и оказали ей первую помощь.

В случившемся разбираются правоохранители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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