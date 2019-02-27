В Энгельсе разыскивают водителя, сбившего девочку
ДТП случилось на улице Короткая
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В Энгельсе неизвестный автолюбитель сбил подростка и скрылся с места ДТП.
От дома №51 по улице Короткая была госпитализирована 13-летняя девочка. Как выяснилось, ее сбил неустановленный пока автомобиль около 7:30 26 февраля.
В ГИБДД Энгельса просят отозваться очевидцев происшествия или тех, кто что-либо знает о скрывшемся с этого места автомобиле.
Поделиться информацией можно по телефонам: 8 (8453) 56-96-29, 56-81-82, 56-87-44.
ИСТОЧНИК KP.RU