В Энгельсе разыскивают водителя, сбившего девочку

СЕГОДНЯ 07:14 2019-02-27T08:20:11+03:00

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В Энгельсе неизвестный автолюбитель сбил подростка и скрылся с места ДТП.

От дома №51 по улице Короткая была госпитализирована 13-летняя девочка. Как выяснилось, ее сбил неустановленный пока автомобиль около 7:30 26 февраля.

В ГИБДД Энгельса просят отозваться очевидцев происшествия или тех, кто что-либо знает о скрывшемся с этого места автомобиле.

Поделиться информацией можно по телефонам: ‎8 (8453) 56-96-29, 56-81-82, 56-87-44.

ИСТОЧНИК KP.RU