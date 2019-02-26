2019-02-26T17:47:27+03:00
Общество

Панков: Володин не бросит жителей Елшанки

Депутат заявил, что дом для переселенцев будет сдан в сентябре
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале»Пара слов» очередной пост.

- Как человек, курирующий строительство дома в Елшанке, скажу о ложном заявлении «Свободных новостей». У Володина не было и нет фонда «Созидание». А хозяйственные споры города и проектного института, как и подвод коммуникаций нужно решать в законном порядке. Давно замечаю всякие препоны со стороны издания этому благотворительному проекту спикера Госдумы. Знаю, Володин не бросит жителей, и дом будет сдан в срок в сентябре. Что же касается строительства и проекта поликлиники, подвода коммуникаций — эти вопросы прошу задавать минстрою и минздраву области и профильному комитету города, — заявил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Женщина в Саратове объявила голодовку, потому что ей неудобно добираться с детьми в поликлинику
Глава Саратова заявил об опасности судебных решений по выкупу жилья в аварийных домах
Начата проверка по факту смерти женщины под рухнувшей глыбой льда в Саратове
На Чернышевского очередная глыба льда с крыши упала на женщину
Саратовский депутат возмутился шок- мемом
Рабочая группа выработает алгоритм возвращения объектов САЗ в госсобственность
Директора вагонного депо станции Анисовка задержали за взятку
В Саратове троллейбусы №11 не едут в поселок Елшанка
Ночью для уборки снега в Саратове перекроют две улицы
Саратовская прокуратура добилась от полиции выплаты долгов экс-сотруднику
В Саратове глыба льда убила женщину
В Марксе у водителя за штрафы арестовали бытовую технику
На круглом столе в Саратовской облдуме поговорили о Трампе, Украине и гомофобии
Друзья упавшего с многоэтажки в Саратове подростка назвали его позитивным
КВС проложили 1 920 м напорного коллектора в Жасминном
Школьникам Усть-Курдюма рассказали об истории страны