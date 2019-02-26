Панков: Володин не бросит жителей Елшанки

СЕГОДНЯ 17:47 2019-02-26T17:47:27+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале»Пара слов» очередной пост.

- Как человек, курирующий строительство дома в Елшанке, скажу о ложном заявлении «Свободных новостей». У Володина не было и нет фонда «Созидание». А хозяйственные споры города и проектного института, как и подвод коммуникаций нужно решать в законном порядке. Давно замечаю всякие препоны со стороны издания этому благотворительному проекту спикера Госдумы. Знаю, Володин не бросит жителей, и дом будет сдан в срок в сентябре. Что же касается строительства и проекта поликлиники, подвода коммуникаций — эти вопросы прошу задавать минстрою и минздраву области и профильному комитету города, — заявил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU