2019-02-27T08:13:38+03:00
Происшествия

Жительница Шепелевки убила своего парня за выяснение отношений

Она воткнула ему нож под бок
Дарья Вострикова
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Суд признал виновной 45-летнюю жительницу села Шепелевка в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

- Установлено, что ночью 10 июня 2018 года подсудимая и ее 39-летний сожитель пили алкоголь вместе со своими знакомыми во дворе их жилища, расположенного в селе Шепелевка. Пара поругалась из-за того, что ранее женщина не дождалась возлюбленного из магазина и уехала домой без него. Когда тот пришел домой, он оскорбил даму и несколько раз ударил ее по голове и рукам в присутствии знакомых, — рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

В ответ на это женщина взяла со стола кухонный нож и воткнула его в левый бок обидчика.

Потерпевшего отвезли в медучреждение, где он через десять дней умер.

Его убийце назначили семь лет исправительной колонии общего режима. Кроме того, женщине придется отдать сестре потерпевшего 400 тыс. рублей компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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