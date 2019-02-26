2019-02-26T17:36:21+03:00
Общество

Глава Саратова заявил об опасности судебных решений по выкупу жилья в аварийных домах

Бюджет города может потерять десятки миллионов рублей
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Глава администрации Саратова Михаил Исаев выступил с заявлением по поводу «не вполне «чистой» схемы изъятия бюджетных денег в руки предпринимателей». Речь идет о покупке помещении в аварийном и ветхом здании за небольшую сумму, после чего следуют обращения в суд с с требованием к городу выкупить его по максимальной цене.

Сейчас на разной стадии рассмотрения в судах находится около 40 исков по выкупной цене нежилых помещений. Как заметил мэр, их стоимость значительно различается между собой в отношении сходных помещений, располагающихся в одном районе города.

- В производстве Арбитражного суда Саратовской области находится дело по иску ЖСК к администрации города о взыскании с казны в счет выкупной цены нежилого помещения, находящегося в Заводском районе, в размере более 50 миллионов рублей. При этом приобрели его за миллион в доме, признанном аварийным еще в конце прошлого века! Откуда же такое резкое увеличение цены? Этот вопрос очень интересен для муниципалитета, — заявил Исаев.

Если суд удовлетворит иск, городу придется в экстренном порядке искать немалые деньги. Кроме того, судебный прецедент будет создан.

Администрация обратилась к прокурору Саратовской области Сергею Филипенко с просьбой провести проверку этого конкретного факта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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