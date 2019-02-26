2019-02-26T17:34:18+03:00
Происшествия

Начата проверка по факту смерти женщины под рухнувшей глыбой льда в Саратове

Замглавы администрации напомнил, что дом обслуживает ООО «ТСЖ-5»
Екатерина Семенова
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Заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко прокомментировал трагический случай падения наледи на голову женщины.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», на улице Емлютина, 44а снежная лавина рухнула на женщину, которая скончалась на месте.

- Сегодня произошла трагедия, погиб человек от падения наледи с кровли дома 44А по ул. Емлютина. Известно, что данный дом обслуживается ООО «ТСЖ-5», — сообщил Сиденко.

По его словам, глава города Михаил Исаев неоднократно призывал управляющие многоквартирными домами компании добросовестно выполнять свою работу, оперативно реагировать на обращения жителей и следить за состоянием кровель, особенно в период потепления.

- Халатность в этом вопросе недопустима. Я напоминаю, что у нас работают горячие линии в круглосуточном режиме, любой может позвонить и оставить жалобу, в том числе на неудовлетворительное состояние крыши, — подчеркнул замглавы.

Правоохранительные органы начали проверку случившегося. По итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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