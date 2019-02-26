На Чернышевского очередная глыба льда с крыши упала на женщину

СЕГОДНЯ 17:26 2019-02-26T17:26:19+03:00

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В Октябрьском районе Саратова, на улице Чернышевского, 90 сосулька травмировала женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, был вызов по данному адресу от очевидцев. Однако, когда медики прибыли на место, пострадавшей там не оказалось.

В минздраве не исключают, что женщина могла самостоятельно отправиться в больницу.

Напомним, днем 26 февраля на улице Емлютина, 44а произошел аналогичный случай падения наледи с крыши. Однако в тот раз все закончилось трагедией — пострадавшая женщина скончалась на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU