На Чернышевского очередная глыба льда с крыши упала на женщину
Пострадавшая сама отправилась в больницу
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В Октябрьском районе Саратова, на улице Чернышевского, 90 сосулька травмировала женщину.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, был вызов по данному адресу от очевидцев. Однако, когда медики прибыли на место, пострадавшей там не оказалось.
В минздраве не исключают, что женщина могла самостоятельно отправиться в больницу.
Напомним, днем 26 февраля на улице Емлютина, 44а произошел аналогичный случай падения наледи с крыши. Однако в тот раз все закончилось трагедией — пострадавшая женщина скончалась на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU