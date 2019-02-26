Саратовский депутат возмутился шок- мемом

СЕГОДНЯ 17:24 2019-02-26T17:24:02+03:00

Парламентарии считают, что такие картинки в Интернете погубят нашу страну

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Повестка заседании круглого стола, которое прошло 26 февраля в саратовской областной Думе началась с обсуждения книг, которые вредят нравственному и духовному развитию детей.

Депутат Саратовской областной Думы Алексей Наумов высказался о том, что опасность может таиться в Интернете. Он возмутился мемом, который увидел в соцсетях.

- Я увидел запись, там маленький ребенок лежит под колесами автомобиля и надпись" А ты бы газанул"? Эта публикация набрала 400 лайков, - возмутился он.

Это высказывание вызвало громкое обсуждение среди присутствующих. Они сошлись во мнении, что за чистотой интернета должны следить специалисты.

Председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Алевтина Лосина заметила, что для избавления от такого контента надо поднимать власть и общественность.

По ее мнению, это может погубить нашу страну.

ИСТОЧНИК KP.RU