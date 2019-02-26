Рабочая группа выработает алгоритм возвращения объектов САЗ в госсобственность

СЕГОДНЯ 17:15 2019-02-26T17:15:40+03:00

Панков напомнил о том, что по всему комплексу САЗ должны быть приостановлены сделки

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В правительстве области состоялось очередное заседание рабочей группы по возвращению имущества Саратовского авиационного завода, созданной по инициативе председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

В нем приняли участие депутаты Государственной Думы Николай Панков, Евгений Примаков и Ольга Алимова, а также первый зампред областного правительства Вадим Ойкин, представители профильных структур правительства области и администрации города, прокуратуры и МВД, руководство регионального Росреестра и Росимущества. От имени общественности и бывшего коллектива авиазавода выступал ветеран САЗ Александр Бернадский.

На встрече обсуждались планы действий различных ведомств и уже предпринятые шаги по возвращению имущества, незаконно выведенного из госсобственности. Постепенно реализуется решение, принятое на одном из предыдущих заседаний — проанализировать ситуацию по всем объектам САЗ. По каждому региональный Росреестр готов предоставить информацию прокуратуре для принятия решения о начале судебного процесса.

Как отметил Николай Панков, необходимо выработать чёткий алгоритм совместных действий по возвращению имущества авиазавода с учётом замечаний и предложений рабочей группы. Важное требование — земля, где ведется промышленное производство или строятся дома, изыматься не будет.

- Надо определить, когда прокуратура запросит информацию по объектам в Росреестре, исходя из каких принципов будет приниматься решение, по каким строениям и земельным участкам выходить в суд. Считаю, будет правильно вместе с министерством промышленности определить, какие объекты наиболее перспективны с точки зрения инвестиционной привлекательности. Выехать на место и убедиться, что там не проживают люди и не ведётся производство, потому что интересы жителей для нас приоритет. Это работа непростая, тем более уже на этом этапе мы видим определенное сопротивление со стороны тех, кто в свое время получил выгоду. Но это необходимо для того, чтобы добиться задачи, поставленной Вячеславом Володиным — чтобы имущество авиазавода служило жителям, — отметил депутат Госдумы Николай Панков.

Также Николай Панков напомнил о том, что по всему комплексу САЗ должны быть приостановлены сделки, чтобы остановить дальнейшую продажу объектов. Добиться этого — задача городской администрации.

Будет проанализирована информация по ряду объектов, которые вынес на обсуждение ветеран авиазавода Александр Бернадский, включенный в состав рабочей группы по предложению спикера Госдумы.

В настоящее время Арбитражный суд области уже признал право территориального управления Росимущества на два защитных сооружения, решается судьба еще одного заводского убежища — №5. Что касается земли, схема возвращения «обкатывается» на одном из участков, который не используется нынешним владельцем.

ИСТОЧНИК KP.RU