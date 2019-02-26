Директора вагонного депо станции Анисовка задержали за взятку
Задержание начальника депо в Анисовке.
В Саратовской области сотрудники УФСБ провели спецоперацию по задержанию подозреваемого в получении взятки.
Как сообщили «КП-Саратов» в Южном следственном управлении на транспорте, уголовное дело возбуждено в отношении начальника Эксплуатационного вагонного депо станции Анисовка.
Следствие полагает, что в начале января к начальнику депо обратился заместитель гендиректора коммерческой организации. Он попросил отремонтировать 10 вагонов-платформ, которые стоят на подъездном пути в Энгельсе.
Для того, чтобы провести ремонт не на территории депо, директору была предложена взятка. 14 февраля замгендиректора передал подозреваемому 150 тыс. рублей.
При получении взятки директор депо был задержан сотрудниками УФСБ.
В настоящее время расследование продолжается.
Задержание начальника депо в Анисовке.
ИСТОЧНИК KP.RU