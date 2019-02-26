2019-02-26T17:07:19+03:00
Происшествия

Директора вагонного депо станции Анисовка задержали за взятку

Возбуждено уголовное дело [видео]
Екатерина Семенова
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Задержание начальника депо в Анисовке.

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В Саратовской области сотрудники УФСБ провели спецоперацию по задержанию подозреваемого в получении взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южном следственном управлении на транспорте, уголовное дело возбуждено в отношении начальника Эксплуатационного вагонного депо станции Анисовка.

Следствие полагает, что в начале января к начальнику депо обратился заместитель гендиректора коммерческой организации. Он попросил отремонтировать 10 вагонов-платформ, которые стоят на подъездном пути в Энгельсе.

Для того, чтобы провести ремонт не на территории депо, директору была предложена взятка. 14 февраля замгендиректора передал подозреваемому 150 тыс. рублей.

При получении взятки директор депо был задержан сотрудниками УФСБ.

В настоящее время расследование продолжается.

Задержание начальника депо в Анисовке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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