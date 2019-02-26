Ночью для уборки снега в Саратове перекроют две улицы
Это два отрезка Бахметьевской и Мясницкой
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Сегодняшней ночью, 25 февраля, в Саратове перекроют улицу Бахметьевскую на отрезке от Вольской до Горького и Мясницкую, начиная от Соколовогорской в сторону Соколовой.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, ограничения вводят из-за уборки снега.
Кроме того, спецтехника будет работать на Шелковичной, Рахова, Аткарской и улице Энтузиастов, а также проспектах Энтузиастов, 50 лет Октября и 1-м проезде Танкистов и улице Аэропорт.
Ротором и грейдером будут расширять дороги на Мясницкой, Соколовой, Большой Горной, Новоузенской, Политехнической, Прудовой, 1-м проезде Танкистов, Усть-Курдюмском шоссе и Кумысной поляне.
ИСТОЧНИК KP.RU