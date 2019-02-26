2019-02-26T16:57:24+03:00
Общество

Саратовская прокуратура добилась от полиции выплаты долгов экс-сотруднику

Мужчине не выплачивали надбавку за выслугу лет почти три года
Ольга Муравлёва
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Прокуратура Саратовской области разобралась в невыплате надбавки бывшему сотруднику органов внутренних дел.

- С 1 сентября 2016 года региональное ГУ МВД прекратило выплачивать экс-сотруднику деньги за выслугу лет на иждивенцев, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре.

Суд после обращения прокурора обязал управление выплатить задолженность пенсионеру — более 57 тыс. рублей.

Также приставы Кировского РОСП возбудили исполнительное производство. Решение суда исполнено — гражданину отдали долг и ежемесячно выплачивают надбавку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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